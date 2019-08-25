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25.08.19 11:07

Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Bihus.info", присутствие Богдана зафиксировали журналисты телепрограммы "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

"Свадьбу праздновали в Сен-Тропе на юге Франции. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока Президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте", - сообщают "Bihus.info".

Отмечается, что избранница Довбенко Анна Огренчук и Богдан состояли в "Ассоциации юристов Украины".

Отметим, что президент Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.

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Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info 01
Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info 02

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