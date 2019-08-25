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25.08.19 11:18

Контрабандисты бросили более 4,6 тыс пачек сигарет на границе с Румынией, - Госпогранслужба

На украино-румынской границе при попытке задержания контрабандистов последние оставили на месте более 4 тыс пачек сигарет.

госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Вчера в ходе реализации оперативной информации вблизи государственной границы обнаружено движение группы неизвестных лиц с пакетами. При попытке задержания пограничниками отдела "Селятино" Черновицкого отряда осуществлен один предупредительный выстрел вверх из устройства для отстрела резиновыми пулями. Неизвестные лица обратились в бегство в тыл участка украино-румынской границы, оставив на месте 10 пакетов табачных изделий ", - говорится в сообщении.

Сейчас поисковые мероприятия уже завершены. Обнаруженные табачные изделия, а именно - 4620 пачек сигарет, доставлены в пограничное подразделение.

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