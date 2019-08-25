Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.08.19 11:51

Ни одно расследование, начатое НАБУ, не развалилось, - Сытник

Ни одно расследование, которыми занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще не развалилось. Об этом заявил директор ведомства Артем Сытник,

Ни одно расследование, начатое НАБУ, не развалилось, - Сытник

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Українського радіо".

"Дело еще ни одно не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", – сказал он.

По мнению директора НАБУ, появление Антикоррупционного суда позволит правосудию стать более качественным.

"В этом и была идея создания Антикоррупционного суда – и судьи отбирались иностранными экспертами – что все же правосудие будет отличаться от того, когда судьи руководствуются вовсе не законом, не доказательствами, а теми факторами, которые сейчас их окружают", – подчеркнул Сытник.

Также читайте: Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100