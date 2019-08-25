С нарушением сроков растаможки в стране находится почти 195 тыс. "евроблях", - ГФС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на запрос Galnet в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины.



Речь идет о машинах, которые въехали в Украину в режимах "транзит" и "временный ввоз".



В ГФС отметили, что с 22 августа ввели новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита – штраф в 170 тыс. грн или конфискация автомобиля, если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования машины.



Верховная Рада 15 мая приняла во втором чтении и в целом проект закона №8371 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым продлила льготный период растаможивания "евроблях" до конца августа. Льготный период до принятия закона заканчивался 24 мая, после чего за управление автомобилем с иностранной регистрацией полагался штраф в размере 170 тыс. грн.





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