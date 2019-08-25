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25.08.19 13:12

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов. ИНФОГРАФИКА

На прошлой неделе в связи с отсутствием документов в пропуске через линию соприкосновения было отказано 282 лицам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС.

"На прошлой неделе установленным порядком через линию разграничения было оформлено 309,5 тысяч граждан и 36,2 тысячи транспортных средств. Было отказано в пропуске через линию столкновения 282 лицам в связи с недостатками в документах, отсутствием необходимого перечня документов", - говорится в сообщении.

Пограничными нарядами было выявлено 31 паспортный документ Украины с признаками частичной подделки.

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов 01

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"Также пограничниками было оформлено 59 внутренне-перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематического нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации Российской Федерации вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинской властью территории", - говорится в сообщении.

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов 02

Отмечается, что к административной ответственности в КПВВ на линии разграничения было привлечено 18 граждан за пересечение государственной граница Украины с РФ в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке украинско-российской границы.

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов 03

Материалы дел об административных правонарушениях составлены в отношении 3 иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории Украины.

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Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов 04
Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов 05

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