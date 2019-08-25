Зеленский наградил орденами и медалями ряд шахтеров по случаю профессионального праздника

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ № 624/2019 опубликован на сайте главы государства.

Горняков наградили "за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм".

В частности, один человек была награжден орденом "За заслуги" II степени, четыре человека получили ордена "За заслуги" III степени.

Трое человек были награждены орденом княгини Ольги III степени, 16 человек - орденом "За доблестный шахтерский труд" III степени.

Медаль "За труд и доблесть" получили 13 человек.

Кроме того, данным указом одному человек было присвоено почетное звание "Заслуженный горняк Украины", еще 16 человек получили звание "Заслуженный шахтер Украины".

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