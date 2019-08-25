Один наш воин погиб, трое получили ранения в результате обстрелов 25 августа, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести.

К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших побратимов от полученных ранений скончался.

Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего".

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