Один наш воин погиб, трое получили ранения в результате обстрелов 25 августа, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести.
К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших побратимов от полученных ранений скончался.
Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.
Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего".