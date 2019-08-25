В "деле Мартыненко" 18 нардепов и 3 министра осуществляли непосредственное давление на судью, - Сытник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украинского радио" заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Я не хотел бы говорить о коррумпированности судей, здесь нужно говорить еще и о незащищенности судей перед определенными процессами. Возвращаясь к делу Мартыненко - когда слушался мера пресечения, в зале судебного заседания находилось 18 членов парламента и три действующих министры, осуществляли непосредственное давление на судью", - сказал Сытник.

Также он подчеркнул, что в таких условиях очень трудно осуществлять правосудие.

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Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Так, Н.Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Н.Мартыненко, С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

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20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.

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