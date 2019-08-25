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25.08.19 14:24

В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто. ВИДЕО

В Харькове, в направлении посёлка Песочин, часть автомоста рухнула вместе с пешеходной частью. Инцидент произошёл утром 25 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание АТН.

 Видео образовавшегося обрыва водители опубликовали в соцсетях.
На записи видно, что внутри моста теперь отсутствует также балка, которая должна была выдерживать нагрузку.

В настоящий момент движение транспорта на харьковской объездной дороге перекрыто, - сообщает издание.

Информация о пострадавших не поступала.

Вместе с тем в Украине сейчас огромное количество мостов находится в критическом состоянии. Основная опасность заключается в отсутствии данных о том, насколько изношены конструкции внутри - балки, бетон, арматура. Проверить их внешне невозможно.

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