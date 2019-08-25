У Мартыненко обвинили Сытника в нарушении закона о презумпции невиновности в ответ на заявления главы НАБУ о давлении на судей

Об этом заявила пресс-служба экс-депутата, сообщает Апостроф.

"Господин Сытник в публичных комментариях снова начал вспоминать имя Николая Мартыненко, без решения суда подавая его как якобы виновного. Хотя судебные слушания в суде первой инстанции показали: доказательная база по Мартыненко было сфабрикована, защита аргументированно показала юридическую ничтожность всех обвинений НАБУ", - говорится в сообщении.

У экс-депутата заявили, что "директор НАБУ очень любит пиар и прикрывает им свои провалы. Он бесцеремонно нарушает презумпцию невиновности и выходит за рамки закона и своих полномочий, когда берет на себя роль одновременно следователя, прокурора и судьи в отношении Николая Мартыненко".

"Господин Сытник рад служить любой власти. Но директор НАБУ стал токсичным, его не взяли ни в один избирательный список. Против него расследуется ряд дел о коррупции. Он является фигурантом американского дела о вмешательстве в выборы президента США - и говорит неправду, когда отрицает, что его допрашивало ФБР… Поэтому Артем Сытник пытается любой ценой удержаться в должности. Но за все нарушения закона, за фальсификацию обвинений в "деле Мартыненко" рано или поздно наступит уголовная ответственность", - утверждают у Мартыненко.

Ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко в зале суда находились 18 нардепов и три действующих министра, которые осуществляли "непосредственное давление на судью".