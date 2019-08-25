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25.08.19 15:03

Спецпредставитель США Волкер провел встречу с Порошенко

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провел рабочую встречу с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Как всегда теплая и содержательная встреча со Специальным посланником США по Украине Куртом Волкером.

Я поблагодарил его за неизменную и твердую поддержку со стороны Соединенных Штатов в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Также отметил преждевременности и ошибочности разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы Большой Семерки.

Для прекращения российской агрессии важно ввести миротворческий контингент ООН на оккупированную часть Донбасса и продолжить военно-техническое сотрудничество Украины с США. Также я подчеркнул необходимость продолжения борьбы за освобождение всех украинских заложников Кремля, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова и 24-х пленных украинских моряков".

Спецпредставитель США Волкер провел встречу с Порошенко 01

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