Спецпредставитель США Волкер провел встречу с Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Как всегда теплая и содержательная встреча со Специальным посланником США по Украине Куртом Волкером.



Я поблагодарил его за неизменную и твердую поддержку со стороны Соединенных Штатов в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Также отметил преждевременности и ошибочности разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы Большой Семерки.



Для прекращения российской агрессии важно ввести миротворческий контингент ООН на оккупированную часть Донбасса и продолжить военно-техническое сотрудничество Украины с США. Также я подчеркнул необходимость продолжения борьбы за освобождение всех украинских заложников Кремля, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова и 24-х пленных украинских моряков".