Лидеры "Большой семерки" решили, что возвращать Россию в группу рано, - AFP

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

"Они согласились с идеей, что G7 должна укрепить диалог и координацию с Россией относительно текущих кризисов, однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол", - сказал источник.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Президент Дональд Трамп заявил, что "безусловно возможно", что он пригласит Владимира Путина в качестве гостя на саммит "Большой семерки" в США в следующем году, чтобы создать точку соприкосновения с другими странами.

Напомним, 24 августа лидеры всех стран, входящих в "группу семи", прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биаррице.

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