Нацгвардейцы со стрельбой задержали пьяного гражданина, пытавшегося прорваться через блокпост под Мариуполем

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Во время несения службы на блокпосту, расположенном на восточной окраине Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21013. Во время общения с гвардейцами от водителя был слышен сильный запах алкоголя. В нарушение требований военного наряда гражданин К. пытался избежать ответственности и попытался прорваться через блокпост на транспортном средстве.



С целью прекращения противоправных действий, старшим контрольного пункта было сделано предупреждение голосом о применении оружия и предупредительный выстрел вверх. Однако, автомобиль продолжал движение в противоположном направлении в сторону населенного пункта Сопино, сбив при этом шлагбаум. Такие действия водителя заставили военнослужащих применить оружие для остановки автомобиля, открыв огонь по колесам.



Гражданин К. был задержан и ему предоставлено домедицинскую помощь в связи с травмированием, а на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь.



Сейчас нарушителя передано сотрудникам Национальной полиции Украины г. Мариуполя".

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