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25.08.19 17:29

Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине. ФОТО

В Житомирской области в военном городке Озерное на День Независимости красной краской облили Мемориал памяти воинам АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.

"Облили красной краской скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов", - говорится в сообщении.

Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли несколько дней назад - на День флага. На открытие собрались местные жители и военнослужащие, которые дислоцируются в Озерном, семьи погибших воинов в зоне боевых действий на Донбассе.

Жители Озерного обратились к правоохранителям и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом.

Напомним, в марте этого года в Харьковской области облили краской памятный знак участникам АТО.

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Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине 01

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