Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.
"Облили красной краской скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов", - говорится в сообщении.
Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли несколько дней назад - на День флага. На открытие собрались местные жители и военнослужащие, которые дислоцируются в Озерном, семьи погибших воинов в зоне боевых действий на Донбассе.
Жители Озерного обратились к правоохранителям и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом.
Напомним, в марте этого года в Харьковской области облили краской памятный знак участникам АТО.