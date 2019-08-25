МИД решительно осудил проведение Россией так называемых "президентских выборов" в оккупированной Абхазии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД,

В тесте отмечается: "Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия.



Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия.



Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию к уважению и неуклонному выполнению норм и принципов международного права и пересмотра решения о признании "независимости" так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия".

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