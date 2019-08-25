Лидеры G7 уполномочили Макрона вести диалог с Ираном

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Как пояснил Макрон в интервью телеканалу LCI, документ содержит описание "наших целей".
По его словам, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога.
Подробности текста послания "группы семи" Тегерану не сообщаются.
Накануне, в первый день проходящего во французском Биаррице саммита G7, его участники на переговорах по Ирану согласились, что нельзя допустить разработки Тегераном ядерного оружия, пишет dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не участвовал в обсуждении общего послания стран G7 Тегерану. Комментируя сообщения об этом, Трамп отметил, что если лидеры других стран хотят вести переговоры с Ираном, то "нельзя им это запретить".