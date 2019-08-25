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25.08.19 18:52

Министр иностранных дел Ирана Зариф срочно прибыл на саммит "Большой семерки"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф срочно прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит "Группы семи" (G7).

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Перед этим лидеры G7, кроме президента США Дональда Трампа, согласовали общую позицию в отношении Тегерана с целью удержать его от невыполнение обязательств по ядерной программе и во избежание торговой войны с Соединенными Штатами.

"Мы согласовали, что должны совместно сказать Ирану ... Все хотят избежать конфликта, и Дональд Трамп был очень четким в этом вопросе", - заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон.

Зато Трамп заявил, что не обсуждал этот вопрос, поэтому США будут действовать по собственной позиции.

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