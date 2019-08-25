Апелляционная палата Антикоррупционного суда даст, надеюсь, надлежащую оценку доказательствам по делу Труханова, - Сытник

Об этом он сказал в эфире Украинского радио, информирует Цензор.НЕТ.
"Здесь первая инстанция прошла, но я не думаю, что они успеют это "прогнать" в апелляционном суде Одесской области. 5 сентября не за горами, я думаю, что все-таки это не произойдет, и апелляция будет слушаться уже в апелляционной палате Антикоррупционного суда, и там уже будет, надеюсь, дана надлежащая оценка этим доказательствам", - сказал он.
Антикоррупционный суд, создание которого предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей от 2016 года, должен начать работу 5 сентября этого года.
Напомним, суд полностью оправдал Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и других фигурантов по делу о продаже завода "Краян", так как их вина не была доказана.
САП намерена обжаловать оправдательный приговор, а НАБУ заявило о поддержке позиции САП. В САП указали, что, по мнению стороны обвинения, детективы провели всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в этом уголовном производстве, собрали множество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность городского головы Одессы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.