Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове

Однако суд освободил их от отбывания наказания (по 4,5 года тюрьмы) и назначил по 1,5 года условно, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Суд установил, что участники группировки готовились к нападению в гаражном кооперативе по ул. Трускавецкой. За день до нападения, которое состоялось 24 июня, они приготовили деревянные палки, ножи, металлические трубы, цепи и молоток. Также они взяли маски, чтобы скрыть свои лица.

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Часть членов группировки нападали на табор, а другие оставались на подступах к нему, чтобы сообщить о приближении людей.

В августе 2019 года Пустомытовский райсуд Львовщины закончил рассматривать дело в отношении двух из 14 нападающих - Андрея И. и Юрия Г., которые учатся в 11 классе лицея им. Ивана Пулюя. В судебном приговоре указано, что один из парней непосредственно разрушал цыганский табор металлической трубой и "выгонял ромов с занимаемой территории", а другой "стоял на шухере". Их обвиняли в хулиганстве с применением оружия, что наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет. Андрей И. и Юрий Г. заключили соглашение о признании вины с прокурором.

Поэтому судья Пустомытовского райсуда Львовщины Евгений Данилов признал Андрея И. и Юрия Г. виновными в хулиганстве и назначил наказание в виде 4,5 лет тюрьмы каждому, однако освободил их от отбывания этого наказания, назначив по 1,5 года условно. В течение этого времени они периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам

пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Дела других 12 нападающих, трое из которых обвиняются в умышленном убийстве, продолжают рассматривать в суде.

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Напоминаем, в ночь с 23 на 24 июня 2018 года группа подростков, которым руководил 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Были задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

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Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.