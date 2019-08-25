Новую "сверхмассивную" ракетную установку успешно испытали в КНДР

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, испытания проводились 24 августа под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Отмечается, что ракетная установка является "сверхмассивной". Подробности об оружии не раскрываются.

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Напомним, утром 10 августа Северная Корея провела очередные ракетные испытания в знак протеста против общих военных учений США и Южной Кореи. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал последние запуски ракет "торжественным предупреждением" относительно совместных южнокорейско-американских военных учений.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын извинился за испытания ракет малой дальности.

А в ЕС осудили недавние ракетные испытания КНДР.

При этом в августе Северная Корея провела уже несколько ракетных запусков, последний - 24 августа, в сторону Японского моря. В связи с этим Япония выразила решительный протест и заявила о нарушении резолюций Совбеза ООН.

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