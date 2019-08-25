Командир взвода 24-го батальона "Айдар" с позывным Тихий погиб под Горловкой, - Бутусов. ФОТО

Как пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, погибший - "замечательный человек, воин, гражданин". "Без преувеличения - внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне. Погиб в результате обстрела из пулемета под Горловкой, противник в бою также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации. Разумеется, действия врага не остались без ответа, бой под Горловкой продолжается", - сообщил журналист.

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Он напомнил, что также 25 августа погиб морской пехотинец - пулевое ранение. Согласно официальному заключению - не боевые потери.

Кроме того, боевые ранения получили два бойца 24-й бригады - их обстреляли из автоматического гранатомета в Марьинке. И еще один воин ранен в 72-й бригаде.

"В августе 2019 года в зоне ООС погибли 14 украинских воинов, в том числе:

Боевые потери - 7 военнослужащих.

Не боевые потери - 7 военнослужащих.

Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, российские войска систематически продолжают нарушать очередное перемирие.

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И защищая Украину наши лучшие люди продолжают платить своей кровью", - подчеркнул Бутусов.

Он также сообщил, что Александр - единственный сын у пожилой матери, проходит сбор помощи - 4149 4991 1785 0444, Никишин Константин (самый близкий друг).

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