NASA расследует подозрение на первое преступление, совершенное в космосе

Американское космическое агентство NASA расследует случай, который может быть первым преступлением, совершенным в космосе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Американскую астронавтку Энн Макклейн выдвигают обвинения в краже идентичности и неправомерном доступе к финансовым данным ее жены во время шестимесячного пребывания на борту Международной космической станции (МКС), сообщает издание Тhe New York Times.

Супруги находятся в процессе развода. В начале 2019 года жена астронавтки Саммер Уорден подала жалобу в Федеральную комиссию по торговле, а ее родственники прислали еще одно заявление Генеральному инспектору NASА после того, как женщина узнала, что МакКлейн без разрешения получила доступ к ее банковскому счету.

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В то же время адвокат астронавтки уверяет, что ее клиентка не нарушала закон и следила по данным банковского счета во время пребывания на борту МКС, чтобы иметь информацию о совместных финансах супругов. По словам адвоката, это же Макклейн делала и во время отношений пары.

По данным издания, следователи NASA связались с двумя женщинами. Между тем в Федеральной комиссии по торговле Саммер Уорден, по ее словам, пока никто не ответил.