Полиция Гонконга впервые применила против митингующих оружие

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС, офицер полиции выстрелил из пистолета.

Кроме того, несколько других офицеров также направили оружие на протестующих, которые преследовали их с палками и шестами.

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В полиции заявили, что сотрудники правоохранительных органов вели предупредительный огонь по протестующим.

"Несколько офицеров были доставлены в больницу в результате столкновений", — сообщили в полиции.

Также 25 августа в Гонконге полиция впервые с момента начала антиправительственных протестов применила водяные пушки против митингующих, информирует CNN.

Митингующие начали сооружать баррикады и бросать в сотрудников полиции дорожные конусы, кирпичи, а также бутылки с зажигательной смесью.

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Сначала полиция применила против участников акции протеста слезоточивый газ, но безуспешно, после чего разогнала людей водометом.

Напомним, протестующие вышли на улицы Гонконга против закона, который позволит экстрадировать людей в Китай. Противники законопроекта штурмовали баррикады у Законодательного совета. Полиция применила против протестующих резиновые пули, газ и дубинки. Закон могли принять 12 июня. Сторонники законопроекта видели в нем инструмент для борьбы с транснациональной преступностью. Его многочисленные противники заявляли, что с недоверием относятся к судебной системе Китая. Правительство Гонконга на неопределенный срок приостановило рассмотрение поправок к закону об экстрадиции в Китай на фоне массовых протестов. 16 июня протестующие опять вышли на улицы. Они настаивали на отставке Лам, некоторые участники призывали главу администрации города извиниться за появление такого законопроекта.