Разногласия по Ирану: США не изменили позиции, несмотря на визит Зарифа на саммит G7

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.COM.

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона добиться разрядки в ситуации вокруг иранской ядерной программы не принесли пока успеха на саммите "Большой семерки" (G7). Расхождения во взглядах между лидерами государств клуба сохраняются. Не способствовал преодолению разногласий и осуществленный в воскресенье, 25 августа, неожиданный визит главы МИД Ирана Джавада Зарифа в Биарриц.

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Уже само приглашение Зарифа на саммит "Большой семерки" достаточно чувствительный шаг, ведь Соединенные Штаты считают Иран врагом и не поддерживают с этой страной дипломатических отношений, отмечает агентство новостей dpa. Президент США Дональд Трамп обвиняет Иран в проведении агрессивной внешней политики в ближневосточном регионе, в том числе во вмешательстве в региональные конфликты в Сирии и Йемене. Поэтому Белый дом не думает менять свою объявленную ранее тактику "максимального давления" на Иран.

Кроме того, недавно США объявили о введении санкций против Зарифа.

Макрон даже провел непродолжительную встречу с Зарифом, назвав переговоры с иранским министром "положительными", о чем сообщили в пресс-службе Елисейского дворца. Зато иранский чиновник после встречи с французским президентом назвал путь к пониманию "тяжелым", передает агентство новостей AFP. Эта встреча французского лидера с главой иранского МИД стала уже второй за последние несколько дней - 23 августа Макрон встречался с иранским министром в Париже. Накануне во время ужина с лидерами государств "Большой семерки" Макрон сообщил о результатах встречи.

В Елисейском дворце также отметили, что приглашение Джавада Зарифа произошло "по согласованию" с США. В Биаррице глава иранского дипломатического ведомства также провел переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дриана.

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Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель увидела в визите иранского министра вклад в решение конфликта вокруг Ирана. По ее словам, важна каждая попытка с целью урегулирования. Меркель указала и на важность таких вопросов, как интересы Ирана, который страдает в результате односторонних санкций США, а также возможность возврата к выполнению ядерной сделки.

В то же время она отметила, что страны "Большой семерки" единодушно считают недопустимым получение Ираном ядерного оружия. Меркель заверила, что все участники саммита стремятся к разрядке и разрешению ситуации путем переговоров. Поэтому проведение еще одной встречи Макрона с иранским министром - это "хорошо и правильно", подчеркнула немецкий канцлер.

Джавад Зариф улетел из Биаррица в этот же день.

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