Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- пять раз в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки - из автоматического гранатомета;
- в районе Авдеевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Троицкого - из автоматического гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
- вблизи н.п. Шуиы с направления района Шахта 6-7 - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия;
- в районе Золотого-4 с направления Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Пивденного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"В течение прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.