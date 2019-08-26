В Кремле подтвердили "проработку" новой встречи в нормандском формате

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщают российские СМИ.

"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая домашняя работа", - заявил Песков.

Ранее о подготовке встречи заявил президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Нормандская четверка, или Нормандский формат — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.