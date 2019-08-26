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26.08.19 07:52

В Кремле подтвердили "проработку" новой встречи в нормандском формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле "прорабатывают" варианты проведения встречи в нормандском формате.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщают российские СМИ.

"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая домашняя работа", - заявил Песков.

Ранее о подготовке встречи заявил президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Нормандская четверка, или Нормандский формат — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.

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