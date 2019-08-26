У Трампа с лидерами G7 произошел конфликт из-за России, - The Guardian

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По информации издания, конфликт произошел вечером в субботу, 24 августа, во время ужина на официальном открытии саммита.

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По данным издания, Трамп настаивал на том, что Россию следует вернуть в G7, но из всех находящихся за столом лидеров G7 его поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит в отставку.

В свою очередь, премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет.

Против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

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"На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому", - рассказал европейский дипломат.

Трамп, в свою очередь, настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, Сирии и КНДР необходимо присутствие России.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".