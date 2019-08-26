Трюдо и Меркель обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность проведения реформ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом шла речь во время разговора премьер-министра Канады Джастина Трюдо и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоялась в рамках саммита лидеров стран G7 во французском Биарицц.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ, отметив значительный мандат в этом, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - рассказали в офисе главы правительства Канады.

В ведомстве добавили, что среди затронутых тем был также Иран и стремительные изменения климата в мире.

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"Двое лидеров обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами на Амазонке, и признали эту проблему международной кризисом, который следует решать в рамках G7", - сообщили в офисе Трюдо.

Напомним, по информации WP, на саммите Большой семерки во Франции обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ, однако лидеры Канады, Германии, Великобритании и Японии выступили против этого.