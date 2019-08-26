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26.08.19 10:33

Оккупанты провели над Крымом учебно-боевые пуски ракет

В российском Министерстве обороны 26 августа сообщают о проведении очередных военных учений, в которых истребители проводили боевые пуски ракет в небе над оккупированным Крымом.

су-30

"Экипажи истребителей Су-30 СМ поколения 4++ выполнили боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям условного противника на полигоне боевой подготовки в Крыму. Летчики успешно выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух-воздух", – говорится в сообщении ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По информации российского министерства, всего учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа России.

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