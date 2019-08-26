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26.08.19 10:52

В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 31 человек, во время пожаров - 16, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 19.08 по 25.08 на водных объектах в Украине погиб 31 человек, во время пожаров - 16.

В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 31 человек, во время пожаров - 16, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей с начала недели зарегистрировано 3 тыс. 16 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 52 человека.

Ликвидировано 2 тыс. 629 пожаров, спасены на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 478 зданий и 59 ед. техники. Во время пожаров погибли 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 101 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 245 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 5 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погиб 31 человек.

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