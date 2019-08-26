Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп с участием 4 автомобилей: два человека погибли на месте, шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Fаcebook.

25 августа, около 23:05 ч ,. на 644 км + 950 м автодороги М-06 "Киев-Чоп", вблизи пгт Верхнее Синевидное Сколевского района водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем "VOLKSWAGEN POLO", двигаясь в направлении г. Киев, остановился, пропуская впереди транспортное средство, которое осуществляло поворот налево на АЗС, сзади него остановился житель г. Мукачево 1998 года рождения на автомобиле "SKODA SUPER B", а позади данных автомобилей житель пгт Верхнее Синевидное 1979 года, управляя автомобилем "AUDI Q7" совершил столкновение с автомобилем "SKODA SUPER B", который инерционным движением столкнулся с автомобилем "VOLKSWAGEN POLO". После удара автомобиль "AUDI Q7" развернуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "DAEWOO LANOS" под управлением жителя г. Киев 1969 года", - сказано в сообщении.

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По данным ведомства, в результате ДТП 2 пассажира автомобиля "DAEWOO LANOS" погибли на месте происшествия, 6 человек, в том числе 2 детей (2007 и 2016 рождения) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Сколевскую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.