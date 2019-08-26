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26.08.19 11:43

"Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости

Глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал свою поездку на свадьбу в Сен-Тропе (Франция) на День Независимости.

"Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Парахоботіки узбагойтесь)))
У вільний від роботи час, куда хочу туди іду,-
Хочу на весілля в Сан Тропе
Хочу на фронт в Пески)))
Принципово - не красти (но цього Вам не понять)", - заявил Богдан (стиль и орфография сохранены. - Ред.), прикрепив к сообщению пост о его посещении Песков на Донбассе в августе 2015 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе смотрящего за минюстом Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду, - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости 01

Напомним, по данным СМИ, Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе смотрящего за минюстом Довбенко в Сен-Тропе. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. По информации журналистов Bihus.info, Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и "решение вопросов", в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества. Его избранница - юристка Анна Огренчук. Несколько недель назад она была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы. Кроме Андрея Богдана, на свадьбе Довбенко присутствовал застройщик Андрей Вавриш

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