Выходит книга рассказов Сенцова, написанных уже в российском заключении

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Укринформ, об этом сообщает "Видавництво Старого Лева".

""Маркетер" — сборник малой автобиографической прозы Олега. Автор рассказывает в ней в основном про свои студенческие годы: сдача экзаменов, будни в общежитии и на квартирах, безудержное веселье, безденежье — привычные составляющие жизни молодежи, которая приобретает знания. Начало девяностых. Изменение ценностей. Разрушение стереотипов. Становление. Закаливание души и характера. Любовь, дружба, выживание и бизнес... Вдумчивый и внимательный читатель найдет все это в новой книге Олега Сенцова. Перевод на украинском языке, который сделал Олег Осока, поданный рядом с оригиналом. Оформили сборник Оксана Йориш и Назар Гайдучик", - говорится в сообщении.

Как отмечает исполнительный директор Украинского ПЕН Татьяна Терен, "если рассказы, вошедшие в сборник "Жизня", были написаны Олегом около 10 лет назад, то тексты для "Маркетера" – это проза, которая уже появилась во время его заключения. Это вторая часть автобиографической трилогии, в которой Олег возвращается в свое студенческое прошлое, и снова ему удалось написать не только о себе, но и о всех нас, кто жил и искал себя в то время. Невозможно на самом деле представить, как можно творить в колонии, но творчество для Олега сегодня является большой поддержкой. В то же время каждая его новая книга – это возможность напомнить нам и миру не только о судьбе Олега, но и о делах всех украинских заложников Кремля. Так литература становится сильным инструментом правозащиты".

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Главный редактор "Видавництва Старого Лева" Марьяна Савка подчеркивает: "Уже 5 лет Олег Сенцов находится в заключении. Мы знаем, какое длительное голодание он выдержал и не сломался. И то, что в тюремных стенах он пишет прозу – это свидетельство большого мужества, силы духа и постоянной работы над собой. Олег будто делает ревизию своей жизни, вспоминает свою юность и времена формирования характера, становления себя как личности. Эти рассказы очень биографичны, а вне жизни самого героя рассказов предстает некрасиво суровая эпоха на рубеже двух общественных строев, на рубеже ценностей".