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26.08.19 12:56

Новый парламент намерен сократить количество нардепов, - Стефанчук

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде IX созыва Руслан Стефанчук подтвердил намерения "Слуги народа" сократить количество народных депутатов.

стефанчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Стефанчук напомнил, что сокращение количество депутатов это одно из обещания во время избирательной кампании. 

"Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта (Об уменьшении количества депутатов, - ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - сказал Стефанчук.

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