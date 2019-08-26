Новый парламент намерен сократить количество нардепов, - Стефанчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Стефанчук напомнил, что сокращение количество депутатов это одно из обещания во время избирательной кампании.

"Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта (Об уменьшении количества депутатов, - ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - сказал Стефанчук.





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