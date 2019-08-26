Верховная Рада введет механизм "кешбэка" за фальшивые чеки, выданные предпринимателями с 2020 года

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом заявил избранный нардеп от "Слуги народа", претендент на должность главы парламентского комитета по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев. По его словам, такая система - одна из законодательных инициатив, подготовленных новоизбранными нардепами.

"Среди первых - это е-чек и "кешбэк". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости (кешбэк) своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за расчетно-кассовыми операциями", - заявил Гетманцев.

По его словам, для рисковых отраслей механизм "кешбэка" планируют ввести с 1 января 2020 года, а для остальных - еще через год.

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