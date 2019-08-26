Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, в распоряжении НВ оказался этот документ.

ГПУ отправила письмо в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором сообщает, что по состоянию на 29 июля 2019-го года по отношению к Андрею Портнову не проводится досудебных расследований и что Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

"Учитывая изложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке к Положению о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials(Ukraine) Regulations, отсутствуют".

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Письмо подписал заместитель генерального прокурора Украины Сергей Кизь.

Канада ввела санкции против соратников экс-президента Виктора Януковича, включая Портнова, еще в 2014-м году. В 2019-м санкции против него и еще 15 соратников экс-президента Виктора Януковича правительство Канады продлило еще на 5 лет.

"Этим решением замораживаются все активы фигурантов, обнаружены в Канаде. Правительство также запрещает кому-либо в Канаде, а также канадским гражданам независимо от места их пребывания: вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.

В пояснительных документах к решению говорится, что оно призвано предоставить дополнительное время Украине для завершения уголовных расследований и внесения формальных просьб о правовой помощи; гарантировать, что присвоенные активы остаются замороженными и фигуранты списка смогут понести ответственность; сигнализировать канадскую поддержку ответственности, верховенству права и демократии в Украине", —заявляла канадская сторона, продлевая санкции.

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Теперь же ГПУ своим письмом сообщает, что юридических оснований для продления санкций против Портнова нет.

Андрей Портнов — бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, он курировал правовые вопросы.

После событий 2013−14 года и бегства Януковича Портнов осел в Австрии. Во второй половине мая 2019 года Портнов вернулся в Украину. В команде Зеленского еще в апреле отрицали какие-либо связи Портнова со штабом тогда еще не избранного президента.

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