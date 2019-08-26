Подготовительная группа проголосовала за создание временной спецкомиссии по вопросам ветеранов, ее возглавит Яна Зинкевич, - Герасимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность", глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде VIII созыва Артур Герасимов.

"Сегодня подготовительная подгруппа проголосовала предварительно за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Ее руководителем была единогласно избрана представитель "Европейской солидарности" Яна Зинкевич", - сказал Герасимов журналистам в понедельник в Киеве.

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Как сообщалось, подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва. Среди них - комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов (в Верховной Раде 8-го созыва был комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью).