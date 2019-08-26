Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Меркель заявила во время двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита "Большой семерки" во французском городе Биарриц.

"Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом. Мы хотим увидеть прогресс относительно Минских соглашений", - заявила Меркель и добавила, что при президентстве Зеленского уже удалось достичь небольшого прогресса.

"И я думаю, мы должны попытаться продвинуться дальше в ближайшие несколько месяцев. Я в любом случае имею интерес добиться урегулирования в данном вопросе. Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире", - подчеркнула Меркель.

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