Лавров назвал условия для проведения саммита в нормандском формате: разведение сил на Донбассе и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.

В качестве второго условия Лавров назвал необходимость зафиксировать на бумаге формулу экс-главы МИД Германии и нынешнего президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера: она заключается в том, что особый статус Донбасса на временной основе должен быть введен в день выборов, проводимых в соответствии с минскими соглашениями. После доклада ОБСЕ по итогам выборов этот статус должен быть закреплен на постоянной основе.

По словам Лаврова, также важно понять позицию нового правительства Украины которое будет сформировано осенью, по минским договоренностям.

"Мы слышали немало противоречивых заявлений Офиса Президента Украины, которые идут в разрез с обязательством Киева по этому документу. Мы рассчитываем, что новое правительство однозначно подтвердит приверженность минским договоренностям. Переподтверждение будет иметь очень важное значение", - сказал министр иностранных дел РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле подтвердили "проработку" новой встречи в нормандском формате

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время. Он состоится в Париже.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле "прорабатывают" варианты проведения встречи в нормандском формате.

Нормандская четверка, или Нормандский формат — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.