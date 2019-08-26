"Вице-премьер" оккупированного Крыма Мурадов был наблюдателем на выборах в самопровозглашенной Абхазии и не увидел нарушений

Об этом сообщил в понедельник ТАСС "вице-премьер" оккупированного Крыма Георгий Мурадов, который был в составе одно из групп таких наблюдателей, информирует Цензор.НЕТ.

"Нарушений не зафиксировала наша группа. И со стороны других международных наблюдателей никаких сообщений о нарушениях [не поступило]", - сказал Мурадов.

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По данным ЦИК оккупированной Абхазии, "кандидаты в президенты" - действующий глава псевдореспублики Рауль Хаджимба и председатель "оппозиционной партии" "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния - вышли во второй тур, который пройдет 8 сентября.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение под контролем Российской Федерации так называемых "президентских выборов" на оккупированной территории Абхазии, Грузия, 25 августа 2019 года.