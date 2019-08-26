Поставки второго дивизиона российских С-400 начнутся с 27 августа, - Минобороны Турции

Об этом в понедельник заявил министр обороны республики Хулуси Акар, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Процесс транспортировки и доставки второй батареи С-400 в Турцию начнется с завтрашнего дня", - заявил министр в эфире телеканала NTV.

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Напомним, в сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.

Поставка компонентов первого дивизиона С-400 была осуществлена с 12 по 25 июля 2019 года. 30 военно-транспортных самолетов доставили элементы ЗРС на авиабазу Мюртед в Анкаре.

В НАТО обеспокоены из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Президент Дональд Трамп заявил, что США прекращают продажи Турции истребителей F-35. Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400.

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