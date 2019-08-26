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26.08.19 18:52

Нехватка специалистов в промышленности в 2019 году составит почти 100 тысяч человек, - Минэкономразвития

По прогнозу Минэкономразвития, промышленность окажется среди отраслей, в которых в 2019 году ожидается наибольшая потребность в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда.

Нехватка специалистов в промышленности в 2019 году составит почти 100 тысяч человек, - Минэкономразвития

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УНН

Так, наибольшая потребность в 2019 году ожидается в промышленности (95,49 тыс. человек), а также оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (72,8 тыс. человек), строительстве (68,33 тыс. человек), государственном управлении и обороне, обязательном социальном страховании (25,26 тыс. человек).

В 2022 году в промышленности сохранится тенденция к росту - до 100,23 тыс. человек.

В целом, по оценкам Минэкономразвития, потребность в специалистах на 2019 год составит около 385,06 тыс. чел., в 2020 году она достигнет 399,57 тыс. человек, в 2021 году - 413,77 тыс. человек, в 2022 году - 442 54 тыс. человек.

Напомним, по оценкам Минэкономразвития, потребность в работниках сферы здравоохранения до 2022 года превысит 17 тысяч человек.

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