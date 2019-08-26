Два человека погибли, шестеро травмированы в результате ДТП на Львовщине, - полиция

Как установили полицейские, в ДТП попали Audi Q7, которым управлял 40-летний житель Сколевского района, Skoda Superb, за рулем которого находился 21-летний житель Закарпатья, Volkswagen Polo под управлением 40-летнего иностранца и Daewoo Lanos с 50-летним киевлянином за рулем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

От полученных травм пассажиры Daewoo, две киевлянки, погибли на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир этого же авто, 25-летний киевлянин, получили телесные повреждения.

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Также травмы в результате ДТП получили пассажиры Volkswagen, двое детей 3 и 12 лет, а также водитель и пассажирка Audi.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от пяти до десяти лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.