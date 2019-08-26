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26.08.19 20:36

Оккупанты обстреляли наши позиции под Новолуганским из минометов калибром 82 мм, размещенных в селе Доломитное, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК осуждает очередной факт недопустимого, подлого и коварного нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников.

сцкк

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "26 августа, в период с 6:15 до 6:40 противник совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Новолуганское. Установлено, что огонь оккупанты вели из населенного пункта Доломитное, применив при этом минометы 82-го калибра.

Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей".

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