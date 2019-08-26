Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре

Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции во французском городе Биарриц, где завершился саммит глав государств и правительств "Большой семерки" (G7), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Полагаем, существуют предпосылки для проведения полезного саммита (в "нормандском формате". - Ред.)", - сказал французский президент, слова которого приводит агентство новостей AFP. В частности, Макрон отметил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины открывает возможность для завершения конфликта на Донбассе.

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В то же время Макрона не назвал конкретной даты проведения такой встречи.

Французский президент отметил, что около недели назад начал обсуждение этого вопроса во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, президент РФ тогда поддержал идею проведения такой встречи, передает агентство "Интерфакс".

Пункт о подготовке Францией и Германией встречи лидеров государств в "нормандском формате" в ближайшие недели содержит также текст заключительного заявления по итогам саммита "Большой семерки".

Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о желании Берлина и Парижа можно быстрее провести саммит "нормандской четверки". Как отметила Меркель, у нее сложилось впечатление, что с новым президентом Украины Владимиром Зеленским это возможно. Местом следующей встречи должен стать Париж.

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Последний раз переговоры в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялись в октябре 2016 года в Берлине.

В июле 2019 года в Париже внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России провели встречу с целью возобновления работы "нормандского формата".