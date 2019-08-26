США вполне довольны "нормандским форматом", но приняли бы участие и в других встречах, - Волкер

Об этом в эксклюзивном интервью "Прямому" рассказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Уолкер, передает Цензор.НЕТ.

"Нормандский формат - это Франция, Германия, Украина и Россия. Представители этих стран встречаются, и вот даже недавно была такая встреча, и мы пристально следим за тем, как эти встречи проходят. Мы общаемся и с украинскими коллегами и с французскими, и с немецкими. Я всегда говорил, что дело не в форматах, а в политической воле России выполнить Минские договоренности. Вот что нам надо обеспечить. Господин Зеленский и некоторые другие политики начали говорить о том, что, возможно, для этого, стоит попробовать другие форматы. Мы не подгоняем никого и мы вполне довольны Нормандским форматом, но если будут какие-то другие встречи - мы с удовольствием примем участие в них, и поддержим эти попытки", - сказал спецпредставитель Госдепа США.

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