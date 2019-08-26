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26.08.19 22:45

Началась работа Синода Греческой православной церкви, на котором рассмотрят вопрос признания ПЦУ

В понедельник, 26 августа, началась работа Священного Синода Греческой православной церкви, которая завершится в среду, 28 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает греческое издание Ромфея.

Будет обсуждаться вопрос признания Православной Церкви Украины Греческой Церковью.

С этой целью к участию приглашены докладчики, назначенные Священным Синодом, которые представят свое мнение о признании новой Православной Церкви Украины Священным Синодом Греческой православной церковью.

Примечательно, что Греческая православная церковь является первой православной церковью, которая признает ПЦУ, которая была восстановлена ​​Вселенским Патриархатом несколько месяцев назад.

Особый интерес представляют реакции остальных православных церквей, а также то, будут ли они следовать примеру Греческой православной церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греческая (Элладская) церковь де-факто признает автокефалию ПЦУ, – Епифаний

Началась работа Синода Греческой православной церкви, на котором рассмотрят вопрос признания ПЦУ 01

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