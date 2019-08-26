Началась работа Синода Греческой православной церкви, на котором рассмотрят вопрос признания ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает греческое издание Ромфея.
Будет обсуждаться вопрос признания Православной Церкви Украины Греческой Церковью.
С этой целью к участию приглашены докладчики, назначенные Священным Синодом, которые представят свое мнение о признании новой Православной Церкви Украины Священным Синодом Греческой православной церковью.
Примечательно, что Греческая православная церковь является первой православной церковью, которая признает ПЦУ, которая была восстановлена Вселенским Патриархатом несколько месяцев назад.
Особый интерес представляют реакции остальных православных церквей, а также то, будут ли они следовать примеру Греческой православной церкви.