Началась работа Синода Греческой православной церкви, на котором рассмотрят вопрос признания ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает греческое издание Ромфея.



Будет обсуждаться вопрос признания Православной Церкви Украины Греческой Церковью.



С этой целью к участию приглашены докладчики, назначенные Священным Синодом, которые представят свое мнение о признании новой Православной Церкви Украины Священным Синодом Греческой православной церковью.



Примечательно, что Греческая православная церковь является первой православной церковью, которая признает ПЦУ, которая была восстановлена ​​Вселенским Патриархатом несколько месяцев назад.



Особый интерес представляют реакции остальных православных церквей, а также то, будут ли они следовать примеру Греческой православной церкви.

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