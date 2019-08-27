"Раз не признают вину, будет им по полной программе", - судья оставила в силе штрафы четверым крымским татарам за акцию в Москве

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Константин Андреев, передает Цензор.НЕТ.

"Начались апелляционные слушания по 48 задержанным 11 июля в Москве у здания Верховного суда. Сегодня были рассмотрены жалобы в отношении четверых. Московский городской суд утвердил решение Таганского суда, несмотря на то, что последний избрал максимально строгую меру наказания – штраф в размере 20 тысяч рублей (каждому подсудимому. - Ред.). На мои аргументы о том, что данные лица не привлекались к административной ответственности, суд никак не отреагировал. Судья, закатив глаза к потолку сказала: "Раз они не признаю вину, будет им по полной программе", – рассказал адвокат.

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Апелляция оставила в силе решение Таганского районного суда Москвы о назначении штрафов четверым участникам акции Рустему Таирову, Александру Гаврикову, Зинуру Аппазову и Нариману Ибраимову.

Следующее заседание по рассмотрению других апелляционных жалоб назначено на 17 сентября.

"Сюрпризов (в апелляции. - Ред.) никаких не ожидается, этот путь нужно пройти и к концу сентября мы с коллегами будем готовы передавать документы в ЕСПЧ", - добавил Андреев.

Напомним, 10-11 июля 2019 года в Москве были задержаны 46 человек, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами и обвинениями крымских татар в терроризме. В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушении по ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ.

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29 июля в Таганском районном суде Москвы в течение дня было проведено 18 судебных заседаний, в ходе которых "рассмотрели" административные дела 18 активистов. Каждый был оштрафован на 20 тысяч рублей (около 8 тыс. грн).