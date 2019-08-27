До 8,2 тыс. военных, более 2,5 тыс. единиц техники, - масштабные учения РФ проходят в оккупированном Крыму

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны России, учения проходят на 12 полигонах Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, а также в оккупированном Крыму.

"В розыгрыше тактических эпизодов примут участие до 8,2 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков и до 10 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

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