Гранатомет с зарядом обнаружили возле входа в отель в центре Львова, - прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщение про предмет, похожий на гранатомет, у входа в вестибюль отеля поступило около 02:40.
"При осмотре указанного места происшествия сотрудниками полиции изъят продолговатый цилиндрический предмет внешне похожий на "РПГ-22 "Нетто" с боевым зарядом внутри", - говорится в сообщении.
Во время экспертного исследования гранатомета было подтверждено, что имеющийся в нем заряд пригоден для взрыва.
По данному факту внесены сведения в реестр и начато расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Кроме того поскольку действия неустановленного лица создавали реальную опасность для жизни и здоровья людей и могли нанести значительный материальный ущерб, такие действия дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 258 УК Украины (террористический акт).
Решается вопрос о передаче уголовного дела в следственный отдел Управления СБУ во Львовской области.
Ход досудебного расследования находится на контроле Львовской местной прокуратуры №1.